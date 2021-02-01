ضبط هارب من غرامة مليون و106 آلاف في الجمالية
الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:08 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الإثنين، من ضبط شخص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين حبس جزئى ومستأنف تهرب ضريبى، بمنطقة الجمالية.
وجاء ذلك بإجمالى حبس 3 سنوات، وغرامة مالية مستحقة بلغت مليونًا ومائة وستة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون جنيهًا.
بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
وجاء ذلك بإجمالى حبس 3 سنوات، وغرامة مالية مستحقة بلغت مليونًا ومائة وستة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون جنيهًا.
بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.