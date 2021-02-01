2053 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الاثنين، تسجيل ألفين و53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد- 19)، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابات في البلاد إلى مليون و515 ألفا و889 حالة.وأضافت الوزارة، في بيان أورده راديو هولندا، أنه تم تسجيل أيضًا 42 حالة وفاة، ليصل إجمالي أعداد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 37 ألفا و222 حالة.وأشار البيان إلى تعافي 6 آلاف و169 حالة من الفيروس الوبائي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي أعداد المتعافين حاليا مليونا و276 ألفا و636 حالة.يذكر أن الحكومة البولندية كانت قد أعلنت إعادة فتح المدارس الابتدائية بدءا من اليوم الاثنين، مع الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.