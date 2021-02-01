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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحفناوي: توزيع بروتوكول لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة من كورونا قريبًا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:58 م
الدكتور هشام الحفناوي
الدكتور هشام الحفناوي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور هشام الحفناوي رئيس اللجنة القومية لمكافحة الأمراض المزمنة وعميد معهد السكر سابقًا، إنه تم وضع بروتوكول علاج لأصحاب الأمراض المزمنة، ويتم طباعته حاليًا لتوزيعه على مستشفيات العزل.
 
وأشار في مؤتمر للجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى أنه في الموجة الأولى لفيروس كورونا منذ اليوم الأول تم وضع بروتوكول علاج لمرضى السكر الذين يصابون بفيروس كورونا.

وأوضح أن 75% من مرضى السكر يتوفون بسبب أمراض القلب ومضاعفات السكر.

وأكد أن حالات البتر والإصابة بالقدم السكري في العالم الناتجة عن مرض السكر أكثر من البتر الناتج عن الحوادث، لافتًا إلى أنه يمكن منع 70% من حالات البتر لو تم ضبط السكر.
 
وأكد أن مصر في عام  2019 احتلت المرتبة التاسعة على العالم في نسب الإصابة بمرض السكر بـ8.9 مليون مصاب بالسكر غالبيتهم يجهلون الإصابة بالمرض، وفي عام  2045 سوف يوجد 17 مليون مصاب بالسكر وتحتل مصر المرتبة السادسة عالميًا.
 
وأشار إلى أن فيروس كورونا يبدأ بنزلة برد في بداية الإصابة، وتزيد نسب الخطورة مع مريض السكر، كما أن أي مريض يصاب بكورونا من كبار السن يجب إجراء تحاليل السكر له للكشف عن الإصابة بالسكر.

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