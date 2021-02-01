وزير الخارجية البحريني يستقبل المستشار بمجلس التنمية الاقتصادية إيان ليندسي

استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم، السيد إيان ليندسي المستشار بمجلس التنمية الاقتصادية.وخلال اللقاء، أعرب وزير الخارجية عن خالص التهاني والتبريكات للسيد إيان ليندسي بمناسبة تعيينه مستشارًا بمجلس التنمية الاقتصادية، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد، مثمنًا سعادته الدور الحيوي لمجلس التنمية الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالخطط والمبادرات التي ينجزها المجلس في هذا الخصوص.كما جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون المستمر بين وزارة الخارجية ومجلس التنمية الاقتصادية لإبراز منجزات مملكة البحرين كبيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين ومختلف دول العالم، تفعيلا لأهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.