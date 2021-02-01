بريطانيا تطلب 40 مليون جرعة إضافية من لقاح فالنيفا الفرنسي

قالت شركة الأدوية الفرنسية فالنيفا، اليوم الاثنين، إن الحكومة البريطانية طلبت 40 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد- 19 المقترح للشركة لعام 2022، ليصل إجمالي طلباتها إلى 100 مليون.وأضافت الشركة أنه لا يزال بإمكان بريطانيا طلب 90 مليون جرعة إضافية بين 2023 و2025.وقالت الشركة، التي تتوقع الوصول إلى قراءات نهائية للمرحلتين الأولى والثانية من تجربتها السريرية في غضون ثلاثة أشهر، إنها بدأت بالفعل الإنتاج التجاري في اسكتلندا.وقال الرئيس المؤقت لفريق عمل اللقاحات الحكومي كلاديف ديكس، في بيان، إن الموقع الاسكتلندي جاهز لتقديم اللقاح بمجرد أن يثبت أنه آمن وفعال، كما حصل على موافقة الهيئة البريطانية المسئولة عن الرعاية الصحية.