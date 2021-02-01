«علمية كورونا»: البروتوكول المصري حقق نجاحًا كبيرًا في علاج الفيروس

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن البروتوكول المصري لعلاج فيروس كورونا حقق نسب شفاء مرتفعة.وأشار، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن أول بروتوكول وضع بناء على خبرات شخصية، بعد وجود أول مصاب في مصر، وليس خبرات علمية، وتم كتابته يدويا، وكان مكونا من عقاريى الهيدروكسي كلوروكين ومضادات الفيروسات.وأكد أن البروتوكول المصري خضع لتعديل في شهر مايو بعد وجود عدد من المرضى، بخبرات علمية، وتم إضافة الريبافيرين مع الإنترفيرون ضمن البروتوكول، وتم تحديثه في نوفمبر، مشيرا إلى أنه مع ظهور الريميدسفير تم دمجه بالبروتوكول، وتقنين استخدام الهيدروكسي كلوروكين.وأشار إلى أنه من المحتمل تحديث البروتوكول للمرة الخامسة قريبا.