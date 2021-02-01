الرئيس البلغاري: الترشح لفترة رئاسة ثانية واجبي

قال رئيس بلغاريا رومين راديف إنه من " واجبه" الترشح لفترة رئاسة ثانية بسبب " الحاجة لجهود مستمرة وصارمة من أجل استمرارية عملية التعافي ".وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن راديف كان يتحدث في المؤتمر الصحفي السنوي في عامه الرابع في الرئاسة.وقالت الوكالة إنه من المحتمل إجراء انتخابات رئاسية خلال فصل الخريف، وقد شهدت بلغاريا دعوات من أجل إصلاح النظام الانتخابي لضمان إجراء انتخابات نزيهة.