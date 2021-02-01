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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

من هو أونج هلاينج قائد الانقلاب الناعم في ميانمار؟

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:32 م
أونج هلاينج
أونج هلاينج
إيمان ماهر
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أعلن الجيش في ميانمار، اليوم الإثنين، تسليم السلطة في البلاد، كما دفة الحكم إلى قائده الجنرال مين أونج هلاينج، وإعلان الطوارئ لمدة سنة، تعهد بإجراء انتخابات جديدة خلال تلك الفترة، ونقل السلطة سلميا بعدها.

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن مين أونج هلاينج.
- ولد في ٣ يوليو ١٩٥٦
- هو جنرال في الجيش البورمي وهو القائد الأعلى للدولة الحالي في ميانمار والقائد العام للقوات المسلحة في ميانمار. تولى السلطة كزعيم للدولة في انقلاب ميانمار 2021
- هو قائد القوات المسلحة، درس القانون في جامعة يانغون من 1972 إلى 1974
- ثم التحق بالأكاديمية العسكرية في العام 1974.
- وقد برز في عام 2009 بعد أن قاد هجومًا ضد جيش التحالف الديمقراطي لقوميات ميانمار المتمردة في كوكانغ.
- في يونيو 2010، حل مين أونج هلاينج محل الجنرال شوي مان كرئيس أركان مشترك للجيش والبحرية والقوات الجوية.
- في 30 مارس 2011 أصبح القائد العام الجديد للقوات المسلحة في ميانمار، ليحل محل رئيس الدولة المنتهية ولايته ورئيس المجلس العسكري الجنرال ثان شوي.
- في ٣ أبريل 2012، أعلنت حكومة ميانمار أن مين أونغ هلاينج قد تمت ترقيته إلى منصب نائب القائد العام، وهو ثاني أعلى رتبة في القوات المسلحة لميانمار.
- تمت ترقيته إلى رتبة جنرال كبير في مارس 2013.
- وفي العام 2020، أعلنت القوات المسلحة أن رتبته بمثابة منصب نائب رئيس البلاد.

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