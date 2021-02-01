كازاخستان تسجل 1259 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان 1259 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 187 ألفا و970 حالة.وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 854 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 168 ألفا و768 حالة.وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال يوجد 28 ألفا و50 مريضا بالفيروس التاجي يخضعون للعلاج، منهم 260 مريضا في حالة حرجة.