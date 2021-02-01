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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مينا مسعود كاتب ورحالة ومدون وصفات طبخ.. الوجه الآخر لنجم هوليود

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:28 م
مينا مسعود
مينا مسعود
إيمان عادل
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يعيش الممثل مينا مسعود الآن في القاهرة منذ فترة استعداد للمشاركة في فيلم "في عز الضهر" الذي يجسد فيه دور "حمزة" مع الممثلة "هنا الزاهد"، ورغم شهرة مينا مسعود بدور "علاء الدين" في السينما الأمريكية، لكن هناك وجوه أخرى للممثل الهوليودي خارج صفة الممثل، أغربها أنه كاتب وأصدر كتابًا حقق مبيعات عالية على موقع أمازون الشهير.

أصدر مينا مسعود كتاب بعنوان "Evolution Vegan" وهو نتاج تجاربه في السفر داخل أمريكا الشمالية وخارجها، فضل مينا مسعود خلال رحلاته التركيز على أطباق الطعام الفريدة والغريبة وتأثير البهارات والخلطات الطبيعية الخالية من اللحوم والدهون على المزاج والصحة النفسية والجسدية، وذلك اتساقا مع قناعاته بضرورة التوقف عن تناول اللحوم لحماية "زملاءنا" الأحياء، ويقصد هنا الحيوانات والطيور والأسماك، بهدف إحداث توازن بيئي وحماية الكوكب من الخلل والانهيار.

يرصد المسافر الشغوف مينا مسعود مجموعة من الوصفات النباتية المتنوعة واللذيذة والتي يسهل الوصول إليها والمستوحاة من الأطباق في جميع أنحاء العالم، وهي مثالية للنباتيين الطموحين!، يقول في كتابه "من الآمن أن نقول إن النباتية لم تعد مجرد اتجاه. سواء النباتيون مدى الحياة، أو النباتيون بدوام جزئي، والنباتيون الفضوليون هم مجموعة متنوعة وانتقائية من الأشخاص من جميع مناحي الحياة والخلفيات، ومع ذلك، هناك القليل جدًا في وسائل الإعلام الرئيسية التي تعكس هذا الواقع الجديد".

ويضيف "لقد بدأت هذا المشروع لمشاركة قصص رواد المطاعم والطهاة ورجال الأعمال الرائعين، وقبل كل شيء، زملائي من البشر الذين يحاولون إحداث فرق في العالم. لا يتعلق الأمر بالتسميات أو عادات الأكل أو أي شيء من هذا القبيل. إنه يتعلق بالتطور في الاتجاه الصحيح حتى نتمكن من المساعدة في إنقاذ كوكبنا وأجسادنا وأرواح زملائنا الأحياء".

وكتاب الطبخ الخاص بمينا مسعود يحتفل كل من النكهات والقصص من مجموعة واسعة من المطاعم ذات الأصل النباتي، مما يثبت أن اتباع نظام غذائي سهل المصنع هو في متناول الجميع! تتضمن بعض الوصفات التي ستتعلم صنعها منها "سجق شكشوكا في مقلاة من مطعم الحمص في فانكوفر، ويونغ كوكونت سيفيتشي من مطعم روزاليندا في تورونتو، وباربيكيو شطائر جاك فروت "لحم الخنزير" من مطعم في أوكلاند، كاليفورنيا، وكاري التوفو الهندي من سودرا في بورتلاند.

خصص مينا مسعود فصلا كاملا في الكتاب عن الأطباق المصرية الأصيلة التي التقط وصفاتها من والدة مينا المصرية، وفصلا كاملا عن الأطباق التايوانية بمذاقها الرائع.

ولدت مينا مسعود في القاهرة بمصر. في سن الثالثة هاجر إلى تورنتو بكندا مع والديه وشقيقتيه. وهو مؤسس شركته Evolving Vegan، التي تهدف إلى جعل الحياة النباتية في متناول الجميع. أطلق مينا أيضًا مؤسسته غير الربحية، مؤسسة EDA (مؤسسة الفنانين المتنوعين عرقيًا)، وشركته الإنتاجية، Press Play Productions، والتي تعمل حاليًا على تطوير العديد من المشاريع، بما في ذلك شركته Evolving Vegan، والتي ستوثق رحلات مينا أثناء بحثه لأفضل المؤسسات النباتية حول العالم.

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