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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 6 أطنان رنجة فاسدة بالغربية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:44 م
رنجة فاسدة
رنجة فاسدة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم الاثنين، من ضبط 6 أطنان رنجة فاسدة داخل مصنع لإنتاج الأسماك المملحة وثلاجة لحفظ السلع، وطن منظفات صناعية مغشوشة قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

كان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا بضبط "4،5 طن" أسماك مملحة ومدخنة "رنجة-سردين" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بنطاق المحافظة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط "1،3 طن" أسماك مدخنة "رنجة" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة "دون ترخيص".

كما تم ضبط طن منظفات صناعية متعددة الأغراض دون بيانات مجهول المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة مالك مصنع للمنظفات الصناعية دون ترخيص، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات فى الوقائع المشار إليها، وتحرير المحاضر لأصحابها، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

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