سفير كوري شمالي منشق: الترسانة النووية مفتاح بقاء الزعيم

قال سفير كوريا الشمالية بالإنابة السابق لدى الكويت، إن بيونج يانج لن تتخلى عن أسلحتها النووية لأن ترسانتها النووية مفتاح بقاء نظام الزعيم كيم جونج أون.وحسب ما أفادت شبكة "سي إن إن" "أدلى ريو هيون وو، الذي انشق إلى كوريا الجنوبية في سبتمبر من عام 2019، أثناء ترؤسه بالإنابة للبعثة الدبلوماسية في سفارة كوريا الشمالية بالكويت بهذه التصريحات في لقاء مع شبكة "سي إن إن" ولم يكشف عن حقيقة انشقاقه إلى الجنوب إلا قبل أسبوع".ووفقا لما نقل على لسان ريو "قوة كوريا الشمالية النووية مرتبطة على نحو مباشر باستقرار النظام، وكيم يعتقد على الأرجح أن الأسلحة النووية هي مفتاح بقائه".وقال ريو أيضا إن "الشمال قد يرغب في التفاوض على تقليل حجم أسلحته النووية ولكن على الأرجح لن يتخلى أبدا عن كامل ترسانته النووية".ونقلت "سي إن إن" عن ريو، قوله إن "الحكومات الأمريكية السابقة حاصرت نفسها في زاوية، لتصميمها على نزع السلاح النووي قبل أي مفاوضات مع الدولة الشمالية".وأضاف أن "الولايات المتحدة لا يمكنها التراجع عن نزع السلاح النووي ولا يمكن لكيم جونغ أون نزع السلاح النووي".