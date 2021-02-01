رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير كوري شمالي منشق: الترسانة النووية مفتاح بقاء الزعيم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:28 م
الترسانة النووية
الترسانة النووية
منار احمد
طباعة
قال سفير كوريا الشمالية بالإنابة السابق لدى الكويت، إن بيونج يانج لن تتخلى عن أسلحتها النووية لأن ترسانتها النووية مفتاح بقاء نظام الزعيم كيم جونج أون.

وحسب ما أفادت شبكة "سي إن إن" "أدلى ريو هيون وو، الذي انشق إلى كوريا الجنوبية في سبتمبر من عام 2019، أثناء ترؤسه بالإنابة للبعثة الدبلوماسية في سفارة كوريا الشمالية بالكويت بهذه التصريحات في لقاء مع شبكة "سي إن إن" ولم يكشف عن حقيقة انشقاقه إلى الجنوب إلا قبل أسبوع".

ووفقا لما نقل على لسان ريو "قوة كوريا الشمالية النووية مرتبطة على نحو مباشر باستقرار النظام، وكيم يعتقد على الأرجح أن الأسلحة النووية هي مفتاح بقائه".

وقال ريو أيضا إن "الشمال قد يرغب في التفاوض على تقليل حجم أسلحته النووية ولكن على الأرجح لن يتخلى أبدا عن كامل ترسانته النووية".

ونقلت "سي إن إن" عن ريو، قوله إن "الحكومات الأمريكية السابقة حاصرت نفسها في زاوية، لتصميمها على نزع السلاح النووي قبل أي مفاوضات مع الدولة الشمالية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا يمكنها التراجع عن نزع السلاح النووي ولا يمكن لكيم جونغ أون نزع السلاح النووي".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«استغلوا اسم الرئيس».. حبس 4 نصبوا على المواطنين في الجيزة

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

في 15 رقمًا.. تفاصيل نجاحات «غير مسبوقة» لقطاع البترول في مصر

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

السيسي يوجه بمواصلة العمل في مشروعات السياحة والآثار

تحقيقات حريق برج فيصل: مالكه قدم طلب تصالح ورُفض

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر

تفاصيل العدد الجديد من ميريت الثقافية

محاضرات وورش حكي بثقافة البحر الأحمر

صدور رواية «بوح الجدران» للكاتب محمد سمير ندا