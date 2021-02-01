كيفية حجز موعد السجل التجاري 2021.. الموقع الرسمي
الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:00 م
يبحث الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عن كيفية حجز موعد السجل التجاري 2021، عن طريق الموقع الرسمي.
وذلك بعد أن أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أولى خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر موقعه الإلكتروني، والتي تعد خدمة حجز معاملة لتأدية خدمة بالسجل التجارى أو العلامات التجارية والنماذج الصناعية، توفر الدستور لقراءها كيفية حجز موعد السجل التجاري 2021.. الموقع الرسمي.
وتمر مصر والعالم العربي وكذلك العالم بأسره، بظروف استثنائية، عقب إجتياح فيروس كورونا والذي ألزم الجميع بالتباعد الإجتماعي، وتحويل جميع المعاملات الرسمية إلى معاملات إلكترونية؛ وذلك لحماية المواطنين.
ومنع تكدس العملاء فى اوقات معينة خلال يوم العمل والقضاء على ما يسمى وقت الذروة، وكذلك تحقيق بيئة آمنة وصحية، ويمكن للمواطنين الحصول على تلك الخدمة مجانًا من خلال التسجيل بالموقع الإلكتروني "من هنا" www.itda.gov.eg
ويستعرض الدستور من خلال التقرير التالي خطوات حجز موعد السجل التجاري 2021.
2- إنشاء حساب جديد عبر الموقع بتسجيل رقم التليفون المحمول، وكلمة سر وذلك من خلال كلمة ليس لدى حساب.
3- اختيار الخدمة المراد إنجازها إلكترونيا من قائمة الخدمات وهى السجل التجاري.
4- الضغط على كلمة حجز معاملة.
5- يحدد النظام تلقائيا وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيب دخوله.
الأوراق المطلوبة لاستخراج سجل تجاري.
_ طلب استخراج سجل تجاري.
_ صورة البطاقة الضريبية أو ما يفيد فتح ملف ضريبي.
_ صورة بطاقة الرقم القومي المتقدم لاستخراج سجل تجاري ولشركاؤه إن وجدوا.
_ عقد يثبت الملكية أو عقد إيجار للعقار الذي سيتم ممارسة النشاط التجاري من خلاله.
_ شهادة من وزارة الكهرباء بتركيب عداد في مكان ممارسة النشاط التجاري.
_ صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.
مميزات الحجز المسبق لكافة معاملات السجل التجاري.
يتيح الحجز المسبق إلكترونيا حضور صاحب الخدمة قبل موعده بـ 10 دقائق فقط منعا لتضيع الوقت والجهد ومنع تكدسات العملاء في أمام مقرات الجهاز حيث أتاح الموقع الإلكتروني الجديد حجز موعد السجل التجاري 2021 مسبقا.
وذلك بعد أن أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أولى خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر موقعه الإلكتروني، والتي تعد خدمة حجز معاملة لتأدية خدمة بالسجل التجارى أو العلامات التجارية والنماذج الصناعية، توفر الدستور لقراءها كيفية حجز موعد السجل التجاري 2021.. الموقع الرسمي.
وتمر مصر والعالم العربي وكذلك العالم بأسره، بظروف استثنائية، عقب إجتياح فيروس كورونا والذي ألزم الجميع بالتباعد الإجتماعي، وتحويل جميع المعاملات الرسمية إلى معاملات إلكترونية؛ وذلك لحماية المواطنين.
ومنع تكدس العملاء فى اوقات معينة خلال يوم العمل والقضاء على ما يسمى وقت الذروة، وكذلك تحقيق بيئة آمنة وصحية، ويمكن للمواطنين الحصول على تلك الخدمة مجانًا من خلال التسجيل بالموقع الإلكتروني "من هنا" www.itda.gov.eg
ويستعرض الدستور من خلال التقرير التالي خطوات حجز موعد السجل التجاري 2021.
خطوات حجز موعد السجل التجاري 20211- تسجيل الدخول عبر موقع بوابة جهاز تنمية التجارة الداخلية الإلكتروني من خلال الرابط السابق ذكره.
2- إنشاء حساب جديد عبر الموقع بتسجيل رقم التليفون المحمول، وكلمة سر وذلك من خلال كلمة ليس لدى حساب.
3- اختيار الخدمة المراد إنجازها إلكترونيا من قائمة الخدمات وهى السجل التجاري.
4- الضغط على كلمة حجز معاملة.
5- يحدد النظام تلقائيا وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيب دخوله.
الأوراق المطلوبة لاستخراج سجل تجاري.
_ طلب استخراج سجل تجاري.
_ صورة البطاقة الضريبية أو ما يفيد فتح ملف ضريبي.
_ صورة بطاقة الرقم القومي المتقدم لاستخراج سجل تجاري ولشركاؤه إن وجدوا.
_ عقد يثبت الملكية أو عقد إيجار للعقار الذي سيتم ممارسة النشاط التجاري من خلاله.
_ شهادة من وزارة الكهرباء بتركيب عداد في مكان ممارسة النشاط التجاري.
_ صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.
مميزات الحجز المسبق لكافة معاملات السجل التجاري.
يتيح الحجز المسبق إلكترونيا حضور صاحب الخدمة قبل موعده بـ 10 دقائق فقط منعا لتضيع الوقت والجهد ومنع تكدسات العملاء في أمام مقرات الجهاز حيث أتاح الموقع الإلكتروني الجديد حجز موعد السجل التجاري 2021 مسبقا.