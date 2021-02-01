قبل مناقشته بـ«صحة النواب».. أبرز الخدمات الممولة من صندوق الطوارئ الطبية

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا لاستعراض تقريري مشروعي قانونين "تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها"، وإنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية".ووفق مشروع القانون الخاص بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فإنه ينشأ بموجبه ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.كما تتمثل أبرز اختصاصاته في الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء، والإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، تحديد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق، وبيان الحالات التي يغطيها الصندوق في مجال القضاء على قوائم الانتظار، على أن تُحدد لائحة النظام الأساسي قيمة مساهمات الصندوق في هذا المجال.كما يقدم الصندوق عدة خدمات يمولها الصندوق نصت عليها المادة 2 كالتالي: «يهدف الصندوق إلى استدمة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص في المجالات الآتية» وهي القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازة الدولة لتغطيتها.