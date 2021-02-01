رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

المستندات المطلوبة لتسجيل الشقة بالشهر العقاري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:27 م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
شيماء دهب
طباعة
يوجد عدد من الإجراءات الواجب توافرها إذا قررت تسجيل الشقة التمليك بالشهر العقاري، ولكي لا تتعرض لخداع نتيجة لعدم المعرفة، نوضح لك خلال السطور التالية طريقة تسجيل الشقة في الشهر العقاري حيث تمر بثلاثة مراحل هي:

1-مرحلة تقديم طلب التسجيل العقاري.

2- مرحلة مراجعة الطلب الشهر.

3- مرحلة مشروع المحرر.

• مرحلة تقديم طلب التسجيل العقاري

تتضمن هذه المرحلة ما يلي:

- يتقدم طرفا العقد البائع والمشتري بطلب مقدم لمأمورية الشهر العقاري التابع لها العقار، ومن ثم يشترط أن يكون لدي البائع أوراق الملكية الخاصة بالعقار.

- توضع جميع الأوراق في ملف خاص وتتضمن أسماء أطراف العقد بكل ما يحمل من بيانات متعلقة بيهم بالإضافة لكل الأوراق الخاصة والمستندات المطلوبة مثل التوكيل الرسمي وإعلام الوراثة، أو المتعلقة بالعقار مثل الشهادة الضريبية وبيان مفصل بخصوص محل العقار.

- تسديد الرسوم الخاصة بهذه العملية من قبل المشتري، فهي رسوم قانونية مقررة على طلب التسجيل.

- تتولى مأمورية الشهر العقاري مهمة إرسال نسخة من طلب التسجيل، في نفس يوم التقديم إلى المكتب الهندسي التابع للهيئة المصرية العامة للمساحة.

• مرحلة مراجعة الطلب

- بعد استلام كشف التحديد تتولى مأمورية الشهر العقاري مراجعة طلب تسجيل العقار من الناحية القانونية والهندسية.

• مرحلة مشروع المحرر

- يقوم المشتري بتحرير مشروع المحرر الذي يمكن الحصول عليه بسعر 5 جنيهات للورقة الواحدة، من خلال المأمورية التابع لها ثم يقدم المشروع إلى مأمورية الشهر العقاري.

- بعد استلام مشروع المحرر القابل للشهر يتوجه المشتري إلى مكتب الشهر العقاري التابع له لتوثيقه في حالة إذا كان من المحررات الرسمية، ولو كان عرفيًا فيجب أولًأ التصديق على توقيعات أصحاب الشأن.

- تقوم مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات بمراجعة المحررات المقدمة للشهر مراجعة فنية وذلك بعد التأشير عليها، من المأموريات المختصة ثم يتم إثبات المحررات في دفاتر الشهر بعد التأشير عليها بالقبول وحفظ الأصول من تلك المحررات بعد شهرها وإرسال صور منها للجهات المختصة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل العثور على جثة طفلة بعد عامين من اختفائها في المنوفية

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

نقل كريم محمود عبدالعزيز للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تحقيقات حريق برج فيصل: مالكه قدم طلب تصالح ورُفض

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

الأكثر قراءة

انهيار أجزاء من عقار فيصل المحترق

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر

تفاصيل العدد الجديد من ميريت الثقافية

محاضرات وورش حكي بثقافة البحر الأحمر