المستندات المطلوبة لتسجيل الشقة بالشهر العقاري

يوجد عدد من الإجراءات الواجب توافرها إذا قررت تسجيل الشقة التمليك بالشهر العقاري، ولكي لا تتعرض لخداع نتيجة لعدم المعرفة، نوضح لك خلال السطور التالية طريقة تسجيل الشقة في الشهر العقاري حيث تمر بثلاثة مراحل هي:1-مرحلة تقديم طلب التسجيل العقاري.2- مرحلة مراجعة الطلب الشهر.3- مرحلة مشروع المحرر.• مرحلة تقديم طلب التسجيل العقاريتتضمن هذه المرحلة ما يلي:- يتقدم طرفا العقد البائع والمشتري بطلب مقدم لمأمورية الشهر العقاري التابع لها العقار، ومن ثم يشترط أن يكون لدي البائع أوراق الملكية الخاصة بالعقار.- توضع جميع الأوراق في ملف خاص وتتضمن أسماء أطراف العقد بكل ما يحمل من بيانات متعلقة بيهم بالإضافة لكل الأوراق الخاصة والمستندات المطلوبة مثل التوكيل الرسمي وإعلام الوراثة، أو المتعلقة بالعقار مثل الشهادة الضريبية وبيان مفصل بخصوص محل العقار.- تسديد الرسوم الخاصة بهذه العملية من قبل المشتري، فهي رسوم قانونية مقررة على طلب التسجيل.- تتولى مأمورية الشهر العقاري مهمة إرسال نسخة من طلب التسجيل، في نفس يوم التقديم إلى المكتب الهندسي التابع للهيئة المصرية العامة للمساحة.• مرحلة مراجعة الطلب- بعد استلام كشف التحديد تتولى مأمورية الشهر العقاري مراجعة طلب تسجيل العقار من الناحية القانونية والهندسية.• مرحلة مشروع المحرر- يقوم المشتري بتحرير مشروع المحرر الذي يمكن الحصول عليه بسعر 5 جنيهات للورقة الواحدة، من خلال المأمورية التابع لها ثم يقدم المشروع إلى مأمورية الشهر العقاري.- بعد استلام مشروع المحرر القابل للشهر يتوجه المشتري إلى مكتب الشهر العقاري التابع له لتوثيقه في حالة إذا كان من المحررات الرسمية، ولو كان عرفيًا فيجب أولًأ التصديق على توقيعات أصحاب الشأن.- تقوم مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات بمراجعة المحررات المقدمة للشهر مراجعة فنية وذلك بعد التأشير عليها، من المأموريات المختصة ثم يتم إثبات المحررات في دفاتر الشهر بعد التأشير عليها بالقبول وحفظ الأصول من تلك المحررات بعد شهرها وإرسال صور منها للجهات المختصة.