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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:20 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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اختلفت الخريطة الزمنية التى تم وضعها فى بداية العام الدراسي، عن الخريطة الزمنية التى تم وضعها خلال الأيام الماضية بسبب قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بجعل إجازة منتصف العام من 16 يناير حتى 14 فبراير بسبب جائجة كورونا والموجة الثانية منها.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

وسوف يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل التيرم الثاني وامتحانات النقل فى بيان رسمي يوم 14 فبراير المقبل على أن تكون إمتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

وعن شكل ونظام الدراسة فى العام الجديد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه قيد الدراسة حاليًا وسيتم إعلانه فور الانتهاء منه.

وقال الوزير: إننا لدينا العديد من المقترحات بشأن شكل الدراسة في العام المقبل ونعكف حاليًا للوصول إلى القرار الصحيح الذي يضمن استمرار العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب بالشكل الذي نحافظ به على سلامتهم وصحتهم، خاصة وأن منظومة التعليم قبل الجامعي بها ما يقرب من 22 مليون طالب بالسنوات التعليمية المختلفة.

وحذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من الاجتهادات التى تتم ويتم نشرها على السوشيال ميديا بشأن عودة الدراسة مرة أخرى، مؤكدًا أن كل ما يتم نشره مجرد إجتهادات مناشدًا أولياء الامور والطلاب بالالتزام بما تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من بيانات رسمية أو الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم أو الصفحة الشخصية للوزير.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن جميع الاحتمالات واردة فى شكل الدراسة بالنسبة للعام الدراسي الجديد، وسيتم الاعتماد خلاله على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم، والاستفادة من المنصات التعليمية التي أطلقتها الوزارة لأبنائنا الطلاب منذ انتشار جائحة كورونا.


وأوضح أن المرحلة الثانوية في العام المقبل سوف تستفيد من وجود التابلت (بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي)، وسيكون نظام التقييم بالنظام المعدل بحيث يكون الامتحان على نفس مستوى الصعوبة وليس موحد في شكل الأسئلة، وذلك اتساقًا مع رؤية الوزارة لقياس مستويات الفهم والتحصيل وكذلك التعامل مع ظاهرة الغش.

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