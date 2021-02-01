مصادر: الوفد الروسي لم يبد أي ملاحظات بشأن مطاري الغردقة وشرم الشيخ

واصل الوفد الأمني الروسي عمليات التفيش على مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، تميهدًا لاستئناف الرحلات إلى المدن السياحية المصرية خلال الفترة المستقبلية، بعد انقطاع أكثر من 6 سنوات متتالية نتيجة سقوط الطائرة الروسية فوق منطقة جبلية بمحافظة شمال سيناء آواخر عام 2015، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها وطاقمها.وقالت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لـ"الدستور"، أن الأيام الماضية شهدت جولات تفتيشية من الوفد الروسي على صالات السفر والوصول والمنشآت التابعة للمطارين، ومتابعة وتقييم وسائل الحماية الأمنية والتأمينية وكاميرات المراقبة، وحركة البضائع والحقائب منذ دخولها المطار وحتى صعودها على متن الطائرة المتوجهة إلى المطارات الروسية، كما قام الوفد الأمني الروسي بمتابعة الوجبات الغذائية والمشروبات للمسافرين على متن الطائرات.وأضافت المصادر، أنه خلال الأيام الماضية لم يبدي الوفد الأمني الروسي أية ملاحظات أو تعليقات جوهرية على وسائل الحماية الأمنية والتأمينية المتبعة بمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، حيث يرافق الوفد الروسي خلال الجولات التفتيشية مسئولي المطارين والأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر الانتهاء من التفتيش الأمني الروسي خلال الأسبوع الجاري، حيث سيتم رفع تقارير التفتيشات التي تمت، إلى مسئولي وزارة النقل الجوي الروسية، لاتخاذ القرار بعودة الرحلات الجوية الروسية أو استمرار قرار الانقطاع.