ضبط سيارة تفرغ مخلفات بترعة بمدينة البياضية
الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:26 م
هدى الأميرطباعة
انتقل وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، اليوم الأحد، وعقب تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإلقاء احدى السيارات لمخلفات على ترعة الحبيل ليلًا، على الفور، وبرفقته جمال مرعزى سكرتير المدينة، ومحمد إبراهيم رئيس قرية الحبيل، لمعاينة موقع البلاغ.
وذلك تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.
وبالفحص تبين صحة البلاغ، وتم إبلاغ الدكتور طاهر أيوب وكيل مديرية الصحة، وانتقال فريق الطب الوقائى بالمديرية وإبلاغ شرطة البيئة.
وبفحص المخلفات تبين وجود مستندات خاصة لبعض المستشفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة إلى النيابة العامة ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية، وتطهير المكان وتعقيمه.
ويناشد رئيس المركز، المواطنين الشرفاء بضرورة عدم السماح لذوى النفوس الضعيفة بإلقاء مثل هذه المخلفات والإبلاغ عنهم فورا.
وذلك تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.
وبالفحص تبين صحة البلاغ، وتم إبلاغ الدكتور طاهر أيوب وكيل مديرية الصحة، وانتقال فريق الطب الوقائى بالمديرية وإبلاغ شرطة البيئة.
وبفحص المخلفات تبين وجود مستندات خاصة لبعض المستشفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة إلى النيابة العامة ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية، وتطهير المكان وتعقيمه.
ويناشد رئيس المركز، المواطنين الشرفاء بضرورة عدم السماح لذوى النفوس الضعيفة بإلقاء مثل هذه المخلفات والإبلاغ عنهم فورا.