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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط سيارة تفرغ مخلفات بترعة بمدينة البياضية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:26 م
ضبط سيارة تفرغ مخلفات
ضبط سيارة تفرغ مخلفات بترعة
هدى الأمير
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انتقل وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، اليوم الأحد، وعقب تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإلقاء احدى السيارات لمخلفات على ترعة الحبيل ليلًا، على الفور، وبرفقته جمال مرعزى سكرتير المدينة، ومحمد إبراهيم رئيس قرية الحبيل، لمعاينة موقع البلاغ.

وذلك تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.

وبالفحص تبين صحة البلاغ، وتم إبلاغ الدكتور طاهر أيوب وكيل مديرية الصحة، وانتقال فريق الطب الوقائى بالمديرية وإبلاغ شرطة البيئة.

وبفحص المخلفات تبين وجود مستندات خاصة لبعض المستشفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة إلى النيابة العامة ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية، وتطهير المكان وتعقيمه.

ويناشد رئيس المركز، المواطنين الشرفاء بضرورة عدم السماح لذوى النفوس الضعيفة بإلقاء مثل هذه المخلفات والإبلاغ عنهم فورا.

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