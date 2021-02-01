ضبط نصف مليون قرص من علاج محظور تداوله في صيدلية بالتبين

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأثنين، من ضبط المدير المسؤول عن إحدى الصيدليات، بحوزته نصف مليون قرص علاج محظور تداوله في منطقة التبين في حلوان بمحافظة القاهرة.جاء ذلك لإدارته مخزن ملحق بالصيدلية المشار إليها بدون ترخيص، ومزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح، فضلًا عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقانون.بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح مالك الصيدلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.