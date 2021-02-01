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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة تركية تقضي بحبس صحفي معارض 4 سنوات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:24 م
محكمة
محكمة
أمينة ذكى
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قضت محكمة الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات في مدينة "موش" شرقي تركيا، اليوم الإثنين، بسجن صحفي لمدة 4 سنوات؛ على خلفية إدانته بالدعاية لتنظيم "إرهابي"، حيث قضت الحكم بالسجن على الصحفي إدريس صايلغان، مراسل وكالة "ميزوبوتاميا" الإخبارية، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.

ووفقا للصحيفة التركية فقد وجهت هيئة المحكمة للصحفي تهمة "صنع دعاية متسلسلة لمنظمة إرهابية"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

جدير بالذكر أن منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية قالت في تقرير لها إن 90 % من وسائل الإعلام في تركيا تخضع لرجال أعمال مقربين من نظام الرئيس أردوغان.

وفي 10 ينايرالماضي، أصدر حزب الشعب الجمهوري، تقرير "حرية الصحافة لعام 2020"، الذي شدد على أن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ، حيث أوضح التقريرأن عام 2020 كان صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، وأن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.

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