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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«أدوات صحية القاهرة» و«مستخلصين الإسكندرية» تناقشان قانون الجمارك الجديد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:23 م
فوزي عبدالجليل، رئيس
فوزي عبدالجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية
دعاء أبو العزم
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ناقش فوزي عبدالجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، مع محمد العرجاوي، نقيب المستخلصين بالإسكندرية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور حسام راضي، المستشار الإعلامي للشعبة، قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، وتداعيات تطبيق منظومة النافذة الواحدة بالموانئ، والذي من المقرر الانتهاء من تنفيذ تطبيقه بالكامل بنهاية يونيو المقبل.

وأكد فوزي عبدالجليل، خلال الاجتماع، على أهمية تذليل العقبات التي تواجه المستوردين في منظومة النافذة الواحدة، وضرورة حل مشكلة الأعطال المتكررة التي تواجه قطاع الأدوات الصحية، مشيرين إلى أن ذلك يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وكذلك لتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية.

وشدد عبدالجليل، على أهمية حل العقبات التي تواجه مستوردى الأدوات الصحية في منظومة النافذة الواحدة وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية؛ مشيرا إلى ضرورة توحيد النماذج للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر.

من جهته، أوضح محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك واللوجستيات بالشعبة العامة للمستوردين، أنه أعد مذكرة شارحة تتكون من 16 نقطة حول معوقات منظومة النافذة الواحدة "الشباك الواحد"، وتم تسليمها من خلال الشعبة العامة للمستوردين لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة إبراهيم العربى، حتى يتثنى تقديمها إلى وزير المالية لتدارك المعوقات وأبرزها التأخير الكبير في زمن وقت الإفراج عن البضائع حيث يصل في بعض الأحيان إلى 12 يوما؛ والذي يرفع سعر التكلفة الإجمالية للبضائع ويهدر عملة صعبة.

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