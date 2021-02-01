التحفظ على 4 أطنان سمك مملح فاسد في الغربية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، من ضبط 4.5 طن أسماك مملحة ومدخنة "رنجة، سردين" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة.وجاء ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الغربية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.