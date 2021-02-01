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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط بيع طن رنجة فاسدة في الغربية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:40 م
رنجة فاسدة
رنجة فاسدة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من ضبط طن أسماك مدخنة «رنجة» معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، في الغربية.

جاء ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

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