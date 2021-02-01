قطر تسجل 385 إصابة جديدة بكورونا و147 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الإثنين، تسجيل 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 363 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و22 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 151720 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 11347 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1393630 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 5518 حالة.كما سجلت قطر حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 249 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 147 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 145953 حالة.