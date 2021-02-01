الجيش الأفغاني يتخلى عن 200 نقطة تفتيش لحركة طالبان

قالت هيئة رقابية أمريكية، اليوم الإثنين، إن القوات الأفغانية تخلت عما يقرب من 200 نقطة تفتيش في إقليم قندهار، جنوبي البلاد، لحركة طالبان.ويأتي التقرير الصادر عن هيئة التفتيش العامة لإعادة إعمار أفغانستان (سيجار)، في الوقت الذي تنخفض فيه أعداد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2001.ويشار إلى أن الإقليم كان قد شهد خلال الأشهر الأخيرة اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وعناصر طالبان، مما دفع آلاف المدنيين إلى الفرار من منازلهم.وقالت "سيجار"، في تقريرها ربع السنوي الأخير لعام 2020، إن أفغانستان لديها حوالي 6 آلاف نقطة تفتيش يديرها 95 ألفا من الجنود وأفراد الشرطة، وهم يمثلون ثلث قوات الأمن في البلاد.