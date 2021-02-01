771 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 119 ألفا و402 إصابة.وسجل المركز، وفقا لبوابة «إفريقيا» الإخبارية، 880 حالة شفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 99 ألفا و586 حالة، مشيرا إلى تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1883 حالة.