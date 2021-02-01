ضبط 3.25 طن دقيق فاخر مجهول المصدر في الشرقية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، من ضبط 3.25 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر.جاء ذلك تمهيدًا لاستخدامه في تصنيع المخبوزات بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.