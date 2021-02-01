العراق يعلن تسلم الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال 3 أسابيع

أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، أن بلاده ستتسلم الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال ثلاثة أسابيع.وقال التميمي، في بيان مقتضب لوزارة الصحة أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الإثنين، إن العراق سيستلم الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال ثلاث أسابيع، مشيرا إلى أن تلك الدفعة تقدر بـ3 ملايين جرعة.يذكر أن وزارة الصحة العراقية اتفقت على شراء لقاحات فايزر الأمريكي، وأسترازينيكا (أوكسفورد) البريطاني، وسينوفارم الصيني.