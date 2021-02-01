الهند: نعتزم تعزيز الإنفاق على قطاع الصحة في العام المالي الجديد

تعتزم الهند رفع الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية بنسبة 137%، وذلك من أجل تعزيز القطاع الذي يفتقر للموارد، ويتعرض للضغط في ظل جائحة كورونا.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيشارامان، قالت، في خطابها السنوي بشأن الموازنة الاتحادية أمام البرلمان اليوم الاثنين، إن الهند سوف تعزز من الإنفاق على الصحة ليصل حجم الإنفاق إلى 2.24 تريليون روبية (30.6 مليار دولار) خلال العام المالي الذي يبدأ في الأول من أبريل المقبل.وتنفق الهند حاليا 1.28% من إجمالي الناتج المحلي على الرعاية الصحية، وقد تعهدت إدارة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، برفع هذه النسبة إلى 2.5% بحلول عام 2025.