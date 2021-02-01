محافظ الفيوم يراجع خطط التطوير النهائية لقرى إطسا ويوسف الصديق

محافظ الفيوم يراجع خطط التطوير النهائية لقرى إطسا ويوسف الصديق
الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:14 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا، لمراجعة خطط التطوير النهائية لقري مركزي إطسا ويوسف الصديق، التي سيتم تنفيذها بالمركزين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ومسئولي القطاعات المشاركة بالمبادرة.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الاجتماع راجع خطط التطوير الشاملة التى سيتم تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق - ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية – والتي تم وضعها بالتنسيق المشترك بين مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن خطط التطوير التي تم وضعها شملت كافة مقترحات جلسات الحوار المجتمعي التى تم عقدها مع مواطني المركزين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتكون خطط واقعية تلبي المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وأضاف أن محافظ الفيوم استمع لعرض تفصيلى، من رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، بشأن خطط التطوير النهائية التي سيتم تنفيذها بالمركزين والتي تم وضعها بالتنسيق مع مسئولي القطاعات المختلفة، لتحقيق التنمية المتكاملة لقرى المركزين وذلك حتي تحقق المبادرة الرئاسية التنمية الحقيقية للقرى المستهدفة بما يُسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد المحافظ، على رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق بضرورة ترتيب كافة المشروعات التى تم إدراجها بخطط التطوير بحسب الأولويات والحاجة الضرورية، للبدء بالمشروعات الأكثر إلحاحًا في إطار استراتيجية واضحة ومحددة، مع مراعاة تكلفة أعمال التطوير بكل قطاع على حده لإعطاء صورة حقيقية للواقع، بكافة القطاعات من مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة والتعليم والغاز والطرق ومنظومة الإنارة والري والطب البيطري والخدمات الشبابية والأبنية التعليمية وغيرها.
ووجه "الأنصاري" رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق ومدير عام الطرق، للتنسيق مع مسئولي كافة المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء والتليفونات لمراجعة كافة الطرق المدرجة ضمن خطة التطوير الشاملة بالمركزين قبل البدء فى أعمال الرصف والصيانة ورفع الكفاءة لترتيب الأولويات وذلك للبدء فى الأعمال على وجه السرعة.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الاجتماع راجع خطط التطوير الشاملة التى سيتم تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق - ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية – والتي تم وضعها بالتنسيق المشترك بين مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن خطط التطوير التي تم وضعها شملت كافة مقترحات جلسات الحوار المجتمعي التى تم عقدها مع مواطني المركزين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتكون خطط واقعية تلبي المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وأضاف أن محافظ الفيوم استمع لعرض تفصيلى، من رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، بشأن خطط التطوير النهائية التي سيتم تنفيذها بالمركزين والتي تم وضعها بالتنسيق مع مسئولي القطاعات المختلفة، لتحقيق التنمية المتكاملة لقرى المركزين وذلك حتي تحقق المبادرة الرئاسية التنمية الحقيقية للقرى المستهدفة بما يُسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد المحافظ، على رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق بضرورة ترتيب كافة المشروعات التى تم إدراجها بخطط التطوير بحسب الأولويات والحاجة الضرورية، للبدء بالمشروعات الأكثر إلحاحًا في إطار استراتيجية واضحة ومحددة، مع مراعاة تكلفة أعمال التطوير بكل قطاع على حده لإعطاء صورة حقيقية للواقع، بكافة القطاعات من مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة والتعليم والغاز والطرق ومنظومة الإنارة والري والطب البيطري والخدمات الشبابية والأبنية التعليمية وغيرها.
ووجه "الأنصاري" رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق ومدير عام الطرق، للتنسيق مع مسئولي كافة المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء والتليفونات لمراجعة كافة الطرق المدرجة ضمن خطة التطوير الشاملة بالمركزين قبل البدء فى أعمال الرصف والصيانة ورفع الكفاءة لترتيب الأولويات وذلك للبدء فى الأعمال على وجه السرعة.