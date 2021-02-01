مصرع شاب إثر حادث تصادم قطار بأسوان

لفظ شخص أنفاسه الاخيرة، إثر اصطدامه بجرار قطار، بجوار محطة الشديد بقرية أبو الريش بمدينة أسوان، على الفور تم نقله المتوفي إلى مشرحة أسوان العمومية، لاستخراج تصريحات الدفن واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع شخص، عقب اصطدامه بجرار قطار بجوار محطة الشديده التابعة لقري أبو الريش بمحافظة أسوان، ويدعى "طه. س. م"، يبلغ من العمر 39 عامًا، مقيم بقرية بهريف، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته، وتم نقله إلى مشرحه أسوان العمومية، لاستخراج تصريحات الدفن واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها.