باريس تدرس مع موسكو إمكانية زيارة ماكرون إلى روسيا

قال سفير فرنسا لدى روسيا، بيير ليفي، إن بلاده تدرس مع موسكو احتمال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى روسيا.وأضاف السفير الفرنسي، في تصريح أوردته وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، أن «الرئيسين ماكرون وبوتين يتواصلان بانتظام، وكذلك الوزراء، وبالنظر إلى الوضع الصحي في هذه المرحلة، لا يمكن وضع جدول زمني محدد لزيارة الرئيس ماكرون لروسيا، لكن هذا الاحتمال لا يزال قيد الدراسة».من جهة أخرى، أكد ليفي أن فرنسا ترى ضرورة تطوير الحوار مع روسيا بشأن وقف نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، وقال: «لقد لاحظنا اقتراح روسيا بشأن ما بعد معاهدة وقف نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وينبغي مواصلة الحوار المعمق حول هذه القضايا.. ما زلنا ننتظر من الجانب الروسي توضيح تفاصيل هذا الاقتراح، وهو أمر ضروري لتقييم الضمانات الأمنية الموثوقة التي ستحصل عليها فرنسا وحلفاؤها».كان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد صرح مؤخرا بأن روسيا تعتبر جارة، وأن لدى باريس إصرارا على إيجاد طريقة للحوار.