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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مراكز المنيا تحرر 2823 مخالفة.. وغلق 340 من المطاعم والمقاهي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:14 م
مخالفة المطاعم والمقاهي
مخالفة المطاعم والمقاهي
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حررت خلال الحملات الرقابية 2823 مخالفة، منها 2470 مخالفة لمواطنين لعدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية، كما تم تحرير 13 مخالفة لمنشات لمخالفة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهه الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد.

أضاف المحافظ، أنه تم خلال الحملات أيضا، تطبيق قرار الغلق لـ 340 من المطاعم والمقاهي والكافتيريات بنطاق مراكز المحافظة، كما تم ايضا فض 6 أسواق عشوائية، وفض 11 مناسبة لافراح وعزاء، بالإضافة لغلق 4 مراكز للدروس الخصوصية، وذلك بهدف القضاء على تجمعات المواطنين لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد

أكد المحافظ، علي استمرار الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، في متابعة القرارات الصادرة عن الدولة، بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من مدي التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، والتزام المطاعم والمقاهي والكافتيريات بمواعيد الغلق ونسب استيعاب المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد حرصا على سلامة وصحة المواطنين.
مراكز المنيا تحرر 2823 مخالفة.. وغلق 340 من المطاعم والمقاهي
مراكز المنيا تحرر 2823 مخالفة.. وغلق 340 من المطاعم والمقاهي

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