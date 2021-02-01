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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: الجيش تسلم 6600 صنف سلاح وعتاد عسكري في 2020

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:12 م
سيرجي شويجو
سيرجي شويجو
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قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن الجيش الروسي تسلم نحو 6600 من أصناف السلاح والعتاد العسكري الأساسية خلال العام الماضي، منها مقاتلة الجيل الخامس "سو-57"، و5 قاذفات قنابل وصواريخ من طراز "تو-95 إم إس"، و10 مقاتلات اعتراضية من طراز "ميج-"31 بي إم"، و10 مقاتلات متعددة المهام من طراز "سو-35 إس".

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن عام 2020 شهد وصول المزيد من الصواريخ الجديدة إلى قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، منها صواريخ "يارس" ومنظومات صواريخ "أفانجارد" الأسرع كثيرا من الصوت.

ومن وسائط الدفاع الجوي الجديدة التي تحصلت عليها القوات المسلحة الروسية، منظومات صواريخ "إس-400" و"بوك-إم3"، أما من الطائرات الجديدة التي تحصل عليها القوات الجوية الروسية طائرات النقل "إيل-76 إم دي-90 أ"، التي تستطيع أن تحمل على متنها ما يزن 60 طنًّا.

وتستعد روسيا لتزويد قواتها البحرية بصاروخ فريد سريع جدا، تعادل سرعته 9 أمثال سرعة الصوت (9 ماخ)، وتجاوزت سرعة هذا الصاروخ المسمى "تسيركون" أثناء إحدى تجاربه، 8 ماخ.

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