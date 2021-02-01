2730 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، الكشف عن 2730 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 127572 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 306339 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 9 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 859 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 4452 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 281410 حالات.