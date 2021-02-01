قطر تسجل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت قطر، اليوم الإثنين، تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة العامة القطرية، في بيان لها، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 151335 إصابة، ووضعت جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقًا لوضعهم.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 138 حالة شفاء من الفيروس التاجي، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 145806 حالات.