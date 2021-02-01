معيط: خصصنا وفر رفع الدعم عن الطاقة للحماية الاجتماعية والتعليم والصحة

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق الحماية الاجتماعية وإنهاء التشوه الحادث في ملف الدعم، مؤكدا أن الحكومة استهدفت إنهاء التأثيرات السلبية على هذا القطاع.وأضاف وزير المالية، خلال إلقاء بيانه بالجلسة العامة لمجلس النواب: "تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة"، موضحا أن خفض دعم المواد البترولية تراجع من 120 مليار جنيه عام 2017- 2018 إلى 28 مليار جنيه.ولفت معيط إلى أنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار جنيه إضافية، وزاد نصيب الفرد من 15 إلى 50 جنيها، ما حمّل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه، موضحا أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن.