رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فريد عبدالعظيم: الورقة والقلم أكثر حميمية من «الكيبورد»

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:34 م
فريد عبد العظيم
فريد عبد العظيم
نضال ممدوح
طباعة
قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملفًا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرًا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطة للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانًا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحًا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.

الـ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل ما زال هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره؟ وغيرها.

وحول هذا الأمر قال الكاتب الشاب فريد عبدالعظيم: أعتقد أن نشر المسودات الأولى لروايات أو دواوين شعرية سبق نشرها فكرة جيدة وإن كانت ليست بالجديدة، فقد اقتنيت عملا لتوفيق الحكيم صادر عن مكتبة الأسرة منذ سنوات وكان مخطوطًا بخط يده، الأمر المهم في طباعة ونشر مخطوط هو شهرة الكاتب وحجم مقروئيته، نشر مسودة هو عمل احتفائي، مخصص للقراء الذين يرغبون بشيء أكثر حميمية يربطهم بكاتبهم المفضل، ليس الهدف من اقتنائه إعادة القراءة وعقد المقارنات وإنما ذكرى لكاتب أثر في وجداننا، ربما يفيد المخطوط الأول في دراسة مراحل تطور الكاتب من حيث الصنعة والأسلوب وطريقته في التعبير عن الفكرة، لكن ذلك سيكون حكرًا على الدراسات الأكاديمية والأدبية المرتبطة بالمنجز الإبداعي للكاتب.

وأوضح: أظن أن الأفضل للقارئ والدارس على حد سواء هو قراءة المسودات الوسطى للعمل المدونة عبر الطابعة وليس المخطوط الأول المكتوب بالقلم. أرى أن المسودة الأولى في الأغلب سيئة وغير صالحة للنشر، لبنة أولي لا تتمتع إلا بقدر ضئيل من جودة المنتج النهائي، صفحات مبعثرة تحتاج إلى الكثير من الضبط والحذف وإعادة التحرير لمرات.

أعتقد أن فكرة نشر مسودة أولى لإحدى رواياتي أمر مستبعد الحدوث، لم أحظ بشهرة كافية قد تدفع ناشرًا للمجازفة، كما أن خطي في غاية السوء، حتى إنني أحيانًا لا أستطيع قراءته.

بالنسبة إلىّ أحبذ الكتابة مستخدمًا القلم والأوراق، حتى الآن لم أشرع في كتابة عمل باستخدام الكمبيوتر مباشرة. الورقة والقلم يمثلان لي شعورًا أكثر حميمية من الكيبورد. في البدء أكتب على الأوراق، بعد ذلك تأتي مرحلة نسخ العمل على جهاز الكمبيوتر، لكل رواية كتبتها أكثر من مسودة، اثنتين على الورق وأربع أو خمس في نسخ إلكترونية.

واختتم: بالتأكيد المسودة الأولي هي رواية أخرى تختلف كليةً عن النسخة المطبوعة المعروضة بالمكتبات، أتذكر أنه في روايتي الثانية "يوميات رجل يركض" قد حذفت ثلاث شخصيات رئيسية و13 ألف كلمة عبر أكثر من مسودة أولية.

أحتفظ بالمخطوطات المدونة بخط اليد كذكرى، لم أعد مطلقًا لقراءة مسوداتي الأولي بعد الانتهاء من كتابة الرواية. بمجرد أن أنتهي من مراحل تحرير العمل وأسلمه إلى الناشر أحاول نسيانه، أتجاهل أي هاجس يدعوني للعودة إلى قراءة العمل السابق وأنخرط مع صراعات وشخصيات العمل القادم.

موضوعات متعلقة

«الوزراء» يستجيب لمبادرة «الباز» لتوثيق أوضاع القرى قبل تطويرها

خلال أيام.. وفاة طبيب بكورونا ليلحق بوالديه فى كفر الشيخ (صور)

الوزراء: استيراد صفقة عربات قطارات سكة حديد بتكلفة باهظة «شائعة»

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

الصور

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

image description

محافظ أسيوط يشهد وصول ثلاجات الأمصال قبل توزيعها على المستشفيات

image description

منحة لتدريب 644 شابا للعمل في الموانئ البحرية بدمياط

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

في 15 رقمًا.. تفاصيل نجاحات «غير مسبوقة» لقطاع البترول في مصر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

تراجع زوار الموناليزا بالملايين في 2020

أيام زمان

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

خلافات عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في «أبي فوق الشجرة»

«طلقهن جميعًا».. حكاية عبد العزيز محمود مع زوجاته الخمس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

فريد عبدالعظيم: الورقة والقلم أكثر حميمية من «الكيبورد»

«بناء الإنسان وقيم التواصل في عصر المنصات الرقمية» بالأعلى للثقافة غدا

معرض «سعيد بدوي» بدار الأوبرا.. و150 لوحة مهداة لروح صلاح جاهين

عفاف السيد: الورقة تشبهني كثيرا وبيننا ألفة ممتدة لعمر طويل