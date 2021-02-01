فريد عبدالعظيم: الورقة والقلم أكثر حميمية من «الكيبورد»

قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملفًا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرًا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطة للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانًا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحًا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.الـ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل ما زال هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره؟ وغيرها.وحول هذا الأمر قال الكاتب الشاب فريد عبدالعظيم: أعتقد أن نشر المسودات الأولى لروايات أو دواوين شعرية سبق نشرها فكرة جيدة وإن كانت ليست بالجديدة، فقد اقتنيت عملا لتوفيق الحكيم صادر عن مكتبة الأسرة منذ سنوات وكان مخطوطًا بخط يده، الأمر المهم في طباعة ونشر مخطوط هو شهرة الكاتب وحجم مقروئيته، نشر مسودة هو عمل احتفائي، مخصص للقراء الذين يرغبون بشيء أكثر حميمية يربطهم بكاتبهم المفضل، ليس الهدف من اقتنائه إعادة القراءة وعقد المقارنات وإنما ذكرى لكاتب أثر في وجداننا، ربما يفيد المخطوط الأول في دراسة مراحل تطور الكاتب من حيث الصنعة والأسلوب وطريقته في التعبير عن الفكرة، لكن ذلك سيكون حكرًا على الدراسات الأكاديمية والأدبية المرتبطة بالمنجز الإبداعي للكاتب.وأوضح: أظن أن الأفضل للقارئ والدارس على حد سواء هو قراءة المسودات الوسطى للعمل المدونة عبر الطابعة وليس المخطوط الأول المكتوب بالقلم. أرى أن المسودة الأولى في الأغلب سيئة وغير صالحة للنشر، لبنة أولي لا تتمتع إلا بقدر ضئيل من جودة المنتج النهائي، صفحات مبعثرة تحتاج إلى الكثير من الضبط والحذف وإعادة التحرير لمرات.أعتقد أن فكرة نشر مسودة أولى لإحدى رواياتي أمر مستبعد الحدوث، لم أحظ بشهرة كافية قد تدفع ناشرًا للمجازفة، كما أن خطي في غاية السوء، حتى إنني أحيانًا لا أستطيع قراءته.بالنسبة إلىّ أحبذ الكتابة مستخدمًا القلم والأوراق، حتى الآن لم أشرع في كتابة عمل باستخدام الكمبيوتر مباشرة. الورقة والقلم يمثلان لي شعورًا أكثر حميمية من الكيبورد. في البدء أكتب على الأوراق، بعد ذلك تأتي مرحلة نسخ العمل على جهاز الكمبيوتر، لكل رواية كتبتها أكثر من مسودة، اثنتين على الورق وأربع أو خمس في نسخ إلكترونية.واختتم: بالتأكيد المسودة الأولي هي رواية أخرى تختلف كليةً عن النسخة المطبوعة المعروضة بالمكتبات، أتذكر أنه في روايتي الثانية "يوميات رجل يركض" قد حذفت ثلاث شخصيات رئيسية و13 ألف كلمة عبر أكثر من مسودة أولية.أحتفظ بالمخطوطات المدونة بخط اليد كذكرى، لم أعد مطلقًا لقراءة مسوداتي الأولي بعد الانتهاء من كتابة الرواية. بمجرد أن أنتهي من مراحل تحرير العمل وأسلمه إلى الناشر أحاول نسيانه، أتجاهل أي هاجس يدعوني للعودة إلى قراءة العمل السابق وأنخرط مع صراعات وشخصيات العمل القادم.