قطاع التعليم والطلاب بجامعة القناة يعلن ضوابط سير العملية الامتحانية

شدد الدكتور أحمد زكى حسين رئيس الجامعة على اتباع الطلاب للضوابط والإجراءات التي أعلنها قطاع التعليم والطلاب لضمان توفير كل السبل التى تسهم فى الارتقاء بأداء الطلاب مع التأكيد على التصدى بكل شدة وحزم لأى محاولات لإثارة الشغب أو الغش أو الشروع فيه خارج أو داخل اللجان الامتحانات.وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى تكفلها إدارة الجامعة وإدارة الكلية ولجان المراقبة حفاظا على سلامتهم وسلامة ذويهم وزملائهم، وضرورة الاطلاع على موقع الكلية الإلكتروني ومواقع التواصل مع إدارة الكلية قبل قدومه الي لجنة الامتحان لمعرفة بياناته ومكانه بالتحديد داخل اللجنة الامتحانية، وكذلك يجب على الطلاب ارتداء قناع الوجه، ويجب الدخول من البوابات المخصصة لدخول الطلاب ويلزم أن يمر من بوابات التعقيم المخصصة لهذا الغرض، كما يمنع اي تجمع بين الطلاب قبل أو أثناء أو بعد الامتحان لأي غرض، ويمتثل الطالب لإجراء اى كشوف ظاهرية أو قياس درجة الحرارة أو إجراءات تطهير من قبل إدارة الكلية، وعلى الطالب أن يغادر الحرم الجامعي فور الانتهاء من الامتحان تجنبا الازدحام أو التجمع.هذا وتشمل الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب الآتي:-يحظر اصطحاب أية مذكرات أو مراجع إلى داخل لجنه الامتحان، يحظر دخول لجنة الامتحان الهاتف المحمول، على كل طالب الالتزام بالمكان المحدد له والمثبت عليه رقم جلوسه، على كل طالب الالتزام بحمل بطاقة التعريف الجامعية او بطاقة الرقم القومي عند دخوله إلى لجنه الامتحان ويحرم الطالب من دخول اللجنة فى حالة عدم التأكد من شخصيته، يجب على الطالب توقيع حضوره في الكشوفات بقلمه الخاص، يجب على الطالب الالتزام بالتواجد قبل بدء الامتحان بساعه كاملة، لا يسمح بدخول القاعة الا عند وجود أحد المراقبين ويكون ذلك خلال ٣٠ دقيقة قبل بدء الامتحان واتباع لجان المراقبة والقواعد العامه لضوابط حسن سير الامتحانات، يحظر الكتابه على طاولة الامتحان أو وضع أي ملصقات عليها، يحظر إثارة الشغب أو التحدث بصوت عال او الإخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة والالتزام بالتقاليد والآداب العامة واحترام المراقبين ولجان الإشراف على الامتحانات، يحظر ارتكاب اى محاولة للغش أو الشروع فى الغش ومن يضبط يطبق عليه نص الماده ١٢٥ من اللائحة التنفيذيه لقانون تنظيم الجامعات والتي تنص على "كل طالب يرتكب غشا فى امتحان أو شروعا فيه يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقي المواد ويعتبر راسبا ويحال إلى مجلس تأديب ويطبق عليه نص قرار رئيس الجمهوريه رقم ٧٣ بشأن الامتحانات"، لا يسمح بدخول الطالب بعد مرور نصف ساعة من موعد بدء الامتحان إلا فى حالات استثنائية يوافق عليها عميد الكلية بعد التأكد من عدم خروج أي طالب من تلك اللجنة قبل هذا الموعد ولا يسمح بخروج الطلاب من اللجنه قبل مضى نصف الوقت المحدد للامتحان.