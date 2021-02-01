وزير المالية: خصصنا 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، وإنه من المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام إلى 306 مليارات جنيه، وخلال 48 سنة، وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة، سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 تريليون جنيه.وأضاف وزير المالية، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن الحكومة تهدف إلى استقرار أحوال أصحاب المعاشات، وأن يكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة.