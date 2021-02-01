تحويل مقلب قمامة بعمارات الطبية إلى مكان لزراعة أشجار الزينة بمطروح

واصل مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المركز، أعمال رفع القمامة وتحويل مقلب للقمامة بعمارات الطبية إلى مكان لزراعة أشجار الزينة مع تسوية المكان وإزالة القمامة والمخلفات.وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح سكان المنطقة بعدم إلقاء القمامة بالشارع والحفاظ على المكان نظيفا ليليق بأهالي المنطقة.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال جولته بمنطقة الطبية بتكثيف جهود النظافة بالمنطقة للارتقاء بالمنطقة حضاريا والتيسير على المواطنين.