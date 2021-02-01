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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الأفارقة» و«التشييد والبناء» تناقشان مشاكل صناعة الأسمنت وحلولها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:07 م
الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي
علا العلاف
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تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، واتحاد منظمات التشييد والبناء الإفريقي برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز، مائدة مستديرة لمناقشة مشاكل صناعة الأسمنت والتحديات الفعلية وكيفية إيجاد حلول تطبيقية هامة لصناعة الأسمن، بحضور أكثر من 11 شركة منتجة لصناعة الأسمنت.

وأكد الشرقاوي، أن صناعة الأسمنت هي إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد والبناء، وتساهم بـ1%؜ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل 10%؜ من حجم الإنتاج الصناعي، ويعمل بالقطاع 19 شركة منها 18 قطاع خاص وواحدة تابعة للدولة ممثلة في جهاز الخدمة الوطنية، وتبلغ عدد خطوط الإنتاج 47 خطا بطاقة إجمالية 81 مليون طن أسمنت، بينما لم تتخطى احتياجات السوق المصري حاجز الـ50 مليون طن، ويظل هناك أكثر من 30 مليون طن طاقة إنتاجية مهدرة.

وأشار الشرقاوي، إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في هذه الصناعة يصل إلى 52% من حجم الطاقة الإنتاجية، وحجم العمالة المباشرة 50 ألفا، والعمالة غير المباشرة يصل إلى 20 ألف عامل، ويصل إجمالي حجم الاستثمارات لـ250 مليار جنيه تقريبا.

ومن جهته، أفاد حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد منظمات التشييد والبناء الإفريقي ونائب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن هذه الصناعة تواجه حجم هائل من التحديات بعد مرحلة تحرير سعر الصرف ودخول طاقات انتاجية كبيرة أدت إلى زيادة المعروض على طلب الاستهلاك وكذلك ارتفاع تكلفة الطاقة بنسبة 63%؜ من تكاليف إنتاج طن الأسمنت، كذلك امتد الأثر بعد جائحة كورونا وأوقات حظر التجول وخفض عدد ساعات العمل في فطاع التشييد وكذلك قرارات إيقاف البناء 6 أشهر.

وأكد عبدالعزيز، أن الهدف من عقد وتنظيم هذه المائدة يأتي في المقام الأول بحث إنقاذ هذه الصناعة بعد التعرف على المشكلات من كبار المنتجين، كذلك السيطرة على البيئة التنافسية للمنتجين وتوحيد الرؤى والأهداف حول إمكانية تنسيق وفتح آفاق تصديرية وإيجاد أسواق وبحث سبل نقل الأسمنت المصري إلي الأسواق الإفريقية، وكيفية استمرار دعم الحكومة المصرية لهذه الصناعة الهامة.

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