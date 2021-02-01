حبس 3 عاطلين ضبطوا بـ200 «طربة» حشيش في الإسكندرية

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بمليون و400 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

قررت نيابة برج العرب بمحافظة الإسكندرية حبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 200 طربة حشيش بقصد الاتجار بها وتوزيعها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية عن قيام تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على (200 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة).