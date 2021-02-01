23 نقطة ترسم الخريطة المستقبلية للنقل النهري في مصر

كشف وزير النقل كامل الوزير، في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، مدى التزام وزارته ببرنامج الحكومة خلال العامين الآخيرين، مشيرًا إلى أنه تم إعداد خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهري باعتبارها الوسيلة الأقل استهلاكا للوقود والأقل تكلفة والأكثر أمانًا، فضلًا عن دورها الفعال في نقل البضائع من الموانئ البحرية "الإسكندرية-دمياط"، وتخفف الضغط على شبكة الطُرق وتقليل تكلفة صيانتها لزيادة نصيب النقل النهري في نقل البضائع والركاب.وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الإنجازات والمستهدفات التي وردت في بيان وزير النقل أمام النواب، مبينًا المشروعات المنتهية والجارية وحجم الإنفاق الموجه لها.- الانتهاء من 10 مشروعات لإزالة الاختناقات الملاحية ورفع كفاءة الأهوسة وحماية الجسور على الطرق الملاحية بتكلفة بلغت 600 مليون جنيه.- التخطيط لتنفيذ 27 مشروعا بإجمالي تكلفة 3 مليارات جنيه.- يجري العمل على إحلال وتجديد أسطول الوحدات النهرية لتواكب التطورات والمواصفات القياسية الحالية "الطول، العرض، الغاطس".- التخطيط لإنشاء موانئ نهرية حديثة وربطها بالموانئ البحرية وشبكة السكك الحديدية.- إحلال وتجديد أسطول التاكسي النهري وتطوير المراسي النهرية لجذب نقل الركاب إلى وسيلة النقل النهري وتخفيف الضغط المروري.جاري تنفيذ 8 مشروعات بتكلفة قدرها مليار جنيه تشمل:- تطوير الطريق الملاحي القاهرة-الإسكندرية عبر الرياح البحيري-النوبارية بتكلفة 28.73 مليون جنيه.- تطوير الطريق الملاحي القاهرة-أسوان بتكلفة 267.94 مليون جنيه.- تطوير الطريق الملاحي القاهرة-دمياط بتكلفة 23.63 مليون جنيه.- إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS بتكلفة 9.2 مليون يورو بما يعادل 165.6 مليون جنيه.- تطوير الطريق الملاحي القاهرة-الإسماعيلية "ترعة الإسماعيلية".- تطوير كوبريين وتحويلهما من ثابت إلى متحرك على طريق مسطرد-أبوزعبل.- صيانة 11 كوبري مشاة وهويسين بتكلفة 100 مليون جنيه.- إنشاء كوبريين علويين على هويس المالح بتكلفة 260 مليون جنيه.- إنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي داخل هيئة النقل النهري.- ميكنة الإدارة المالية والإدارية والمخازن ERP وإنشاء مركز خدمة المواطنين بهيئة النقل النهري بتكلفة 12.40 مليون جنيه.ومخطط البدأ في تنفيذ 9 مشروعات بإجمالي تكلفة 1.4 مليار جنيه، تشمل:- استكمال تطوير الطريق الملاحي القاهرة-الإسكندرية بتكلفة 477 مليون جنيه.- استكمال تطوير الطريق الملاحي القاهرة-أسوان وتركيب المساعدات الملاحية الشمندورات بتكلفة 501 مليون جنيه.- استكمال تطوير الطريق الملاحي القاهرة-دمياط بتكلفة 130 مليون جنيه.- استكمال تطوير الطريق الملاحي القاهرة-الإسماعيلية بتكلفة 31 مليون جنيه.- رفع كفاءة وتطوير الوحدات النهرية بتكلفة 10 ملايين جنيه.- استكمال إنشاء شبكة مراقبة وتحكم بتكلفة 105 ملايين جنيه.- تطوير ميناء السد العالي بتكلفة 150 مليون جنيه.- تطوير ميناء وادي حلفا بتكلفة 70 مليون جنيه.