«معيط»: مصر حققت في 2018 معدل نمو بلغ 5.6%

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه فيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو فإن مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل إلى 5.6%، وهو أعلى معدل نمو في الاقتصادات الناشئة، وأعلى معدل نمو بالمنطقة العربية، جاء ذلك خلال إلقائه بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.وأضاف وزير المالية أنه على الرغم من جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على كافة الاقتصادات العالمية، إلا أن معدل النمو عام 2019- 2020 وصل إلى 3.6%، وهو معدل عالٍ بالنظر إلى الظروف التي اجتاحت العالم.وفيما يخص الإيرادات الخاصة بالدولة المصرية، قال الوزير إن معدل الإيرادات ارتفع إلى 16% في حين ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 26%، في حين زادت المصروفات بنسبة 10% نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا خاصة في مجال الاستثمارات والحماية الاجتماعية.