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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة: البابا تواضروس يترأس طقس عمل الميرون المقدس 10 مارس

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:45 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن أنه يجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن هذه المرة تعد الأربعين التي يصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

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