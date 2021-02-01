رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعثة منتخب الدنمارك لليد تصل للمطار استعدادا للمغادرة بعد فوزها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:06 م
بعثة منتخب الدنمارك
بعثة منتخب الدنمارك لليد
فاتن غلاب
طباعة
استقبل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، بعثة منتخب الدنمارك لكرة اليد الحاصل على لقب المونديال في بطولة كأس العالم لكرة والتي أقيمت في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الماضي بمشاركة 32 دولة، وسط تدابير احترازية ووقائية كبيرة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن منتخب الدنمارك وصل المطار استعدادا للسفر على متن رحلة الخطوط الدنماركية رقم DK9063، والتي من المنتظر أن تقلع من القاهرة بعد ظهر اليوم، ليسدل الستار بعدها على مغادرة جميع ضيوف مصر المشاركين في البطولة من المنتخبات الدولية.

وحرص فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، على استقبال بطل العالم لكرة اليد، وذلك لتسهيل كافة إجراءات السفر الخاصة بهم وتهنئتهم بحصد البطولة الدولية.

وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات في إنهاء الإجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، قامت بدور الناقل الرسمي للبطولة ونقلت 11 منتخبًا إلى القاهرة، بالإضافة إلى عدد كبير من منظمي البطولة، وممثلي القنوات الرياضية العالمية، والمصورين والإعلاميين، لتغطية الحدث الرياضي العالمي، وسط التزام تام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.
بعثة منتخب الدنمارك لليد
بعثة منتخب الدنمارك لليد
بعثة منتخب الدنمارك لليد
بعثة منتخب الدنمارك لليد
بعثة منتخب الدنمارك لليد
بعثة منتخب الدنمارك لليد
بعثة منتخب الدنمارك لليد
بعثة منتخب الدنمارك لليد

موضوعات متعلقة

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

الوزراء: استيراد صفقة عربات قطارات سكة حديد بتكلفة باهظة «شائعة»

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

«الوزراء» يستجيب لمبادرة «الباز» لتوثيق أوضاع القرى قبل تطويرها

الصور

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

image description

محافظ أسيوط يشهد وصول ثلاجات الأمصال قبل توزيعها على المستشفيات

image description

منحة لتدريب 644 شابا للعمل في الموانئ البحرية بدمياط

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

في 15 رقمًا.. تفاصيل نجاحات «غير مسبوقة» لقطاع البترول في مصر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

أيام زمان

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

خلافات عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في «أبي فوق الشجرة»

«طلقهن جميعًا».. حكاية عبد العزيز محمود مع زوجاته الخمس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر

«نوار»: على لجنة المقتنيات الانتباه لمحتوى معرض «مبدعون خالدون»

فريد عبدالعظيم: الورقة والقلم أكثر حميمية من «الكيبورد»

الأربعاء.. تعلم فن الإكسسوارات في بيت السناري