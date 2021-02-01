وزير المالية: مصر الأولى في العمل على خفض معدلات الدين العام

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن مصر احتلت المركز الأول في العمل على خفض معدلات الدين العام بالنسبة للموازنة العامة.وأضاف الوزير أن نسبة الدين كانت 108 بالمائة في 30 يونيو 2017، ثم انخفض في العام المالي 2018 ووصل إلى نسبة 97.3 بالمائة، ثم انخفض في العام المالي 2019 إلى 90.2 بالمائة، وكشف الوزير عن أنه كان من المقدر أن تنخفض تلك النسبة إلى 80 بالمائة في 2020، وعلى الرغم من جائحة كورونا انخفضت النسبة ولكن وصلت إلى 88 بالمائة، صحيح لم يتم تحقيق المستهدف ولكن معدلات الدين العام انخفضت على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وجائحة كورونا، كما احتلت مصر المركز الثاني عالميا في الإيرادات الخاصة بالدولة.جاء ذلك خلال إلقاء الوزير بيان وزارته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.