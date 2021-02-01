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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلطنة عمان تدرس إعادة إغلاق المطارات بسبب كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:03 م
الدكتور أحمد بن محمد
الدكتور أحمد بن محمد السعيدي
نيفين أشرف
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قال وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، إن قرار إغلاق مطارات السلطنة قيد الدراسة والنقاش من قِبل اللجنة الفنية لمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد، معربًا عن أمله ألا تضطر اللجنة إلى إعادة إغلاق مطارات السلطنة للرحلات الدولية، نظرًا لما ينتج عنه من أضرار اجتماعية واقتصادية.

وأضاف وزير الصحة العماني في كلمته خلال مؤتمر صحي، اليوم الإثنين، "تفاءلنا واستبشرنا خيرًا بانخفاض أعداد الحالات وتراجع الضغط على المؤسسات الصحية، لكن الخطر لا زال موجودًا ويتضح ذلك من خلال ارتفاع أعداد المصابين، وإن لم نعد إلى الالتزام الذي تعودنا عليه، فإن هذه الأرقام ستتجه نحو الارتفاع".

وفيما يخص قرارات الإغلاق أو الحظر المحتمل، أوضح "السعيدي"، أن اللجنة العليا تأمل أن تكون هذه الخطوات "آخر العلاجات"، مضيفًا: "حتى لا نصل إلى هذا الأمر يجب حماية أنفسنا ومجتمعنا من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية".

وأكد الوزير العماني، أن "السلطنة تشترط الحصول على كافة بيانات سلامة اللقاح أو الدواء للحصول على التطعيمات، ولن تقبل أي لقاح من أي دولة أو شركة إلا بعد الحصول على هذه البيانات والتأكد منها، معتبرا أن المجتمع هو من يدفع الآن ثمن سوء تصرف فئه قليلة من المستهترين والمتهاونين من اللذين تخلوا عن كافة الإجراءات الاحترازية".

وقررت اللجنة العليا بسلطنة عمان المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، أمس الأحد، تمديد إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع آخر ينتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق 8 فبراير المقبل.

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