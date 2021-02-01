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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مجلة ميريت تخصص عددها الجديد في شعر رفعت سلَّام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:02 م
غلاف ميريت الثقافية
غلاف ميريت الثقافية
نضال ممدوح
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صدر العدد رقم (26)- فبراير 2021؛ من مجلة ميريت الثقافية، الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر، المدير العام الناشر محمد هاشم، ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش، وقد خُصِّصّ العدد بالكامل (290 صفحة) لدراسة موضوع "فتنة التجريب وتعدد الأصوات في شعر رفعت سلَّام"، أحد أهم شعراء السبعينيات في مصر، فقد أصدر تسعة دواوين (وله ديوان قيد النشر) تشهد على فرادة تجربته الشعرية التي قامت على تعدد الأصوات، والدمج بين الشعر والفن التشكيلي لتقديم مشروع شعري بصري ربما لا يكون مسبوقًا في الشعرية العربية.

كذلك قدَّم رفعت سلَّام العديد من الترجمات الشعرية لآباء الحداثة الأوروبيين، مثل بوشكين ومايوكوفسكي ويانيس ريتسوس وشارل بودلير وقسطنطين كفافيس وآثر رامبو ووالت ويتمان.. وغيرهم، كما شارك في مراجعة وتقديم كتاب قصيدة النثر من بودلير حتى الآن لسوزان برنار، مما يضعه في صدارة المترجمين المصريين والعرب.

افتتاحية العدد كتبها رئيس التحرير بعنوان "عن تجربة رفعت سلَّام.. الشعر حين يمتزج بالموسيقا والتشكيل وفنون أخرى!"، ومنها: "قال لي إنه يجرِّب توزيع الكلمات على صفحة الوورد على الكمبيوتر، ثم يستدعي الصور والخطوط والإشارات ويلصقها بها، ويأخذ وقتًا طويلًا في إخراج الصفحة تشكيليًّا، يطبعها ليرى النتيجة على الورق، ويبدأ عمليات التعديل حتى يرضى، كأنه فنان تشكيلي يجهِّز لوحاته لمعرضه، ومعرضه هنا هو ديوانه".

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